Wachmann von 74 Jahre altem Autofahrer schwer verletzt

Erfurt (dpa/th) - Ein 74-jähriger Autofahrer hat in Erfurt einen 24 Jahre alten Wachmann mit seinem Wagen schwer verletzt. Der Wachmann wollte den Rentner am Samstag auf dem Messegelände kontrollieren, als der Mann nach einem Wortgefecht Gas gab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 24-Jährige wurde zunächst mehrere Meter mitgeschleift, bevor er mit einem Bein unter die Hinterräder des Autos geriet. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der rabiate Senior wurde von Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.