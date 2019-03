Straßenbahnen in Erfurt zusammengestoßen: Sechs Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen in der Erfurter Innenstadt sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Eine Straßenbahn sei am Samstag auf die andere aufgefahren, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Unter anderem wurde einer der beiden Straßenbahnfahrer verletzt. Der Fahrbetrieb mehrerer Linien wurde umgeleitet. Weitere Details zum Unfallhergang nannte die Polizei zunächst nicht. Die Polizei war am Vormittag für eine gute Stunde am zentralen Straßenbahnknoten im Einsatz. Ob die Unfallbahnen danach wieder fahrbereit waren, sagte der Sprecher nicht.