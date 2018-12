Sperrmüll aus dem Fenster geworfen: Jugendlicher verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Gefährlicher Leichtsinn hätte in Erfurt einen Jugendlichen schwer verletzen oder gar töten können. Ein aus einem Fenster geworfenes Stück einer Küchenarbeitsplatte verfehlte den 17 Jährigen am Freitag nur knapp, wie die Landespolizeiinspektion Erfurt am Samstag mitteilte. Vier Männer seien im Stadtteil Melchendorf mit einem Umzug beschäftigt gewesen, sie hätten Sperrmüll aus der dritten Etage ohne ausreichende Absperrung aus dem Fenster geworfen. Die Polizei konnte einen 33-Jährigen ausfindig machen, der das Plattenstück geworfen haben soll. Er bekam eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, hieß es.