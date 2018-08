Rot übersehen: Auto prallt mit Quadfahrer zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) – Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Quadfahrer in Erfurt am Donnerstag schwer verletzt worden. Der 33-Jährige wollte nach Polizeiangaben mit seinem vierrädrigen Motorrad an einer grünen Ampel auf die Ostumfahrung einbiegen, das Auto kam ihm entgegen. Der Mann wurde etwa 15 Meter durch die Luft auf die Fahrbahn geschleudert. Laut Polizei hatte die 27-jährige Autofahrerin wegen der tiefstehenden Sonne am Morgen übersehen, dass die Ampel für sie Rot zeigte. Auf der Bundesstraße 7 kam es im Berufsverkehr in Richtung Weimar wegen einer zweistündigen Vollsperrung zu erheblichen Behinderungen.