Erfurt (dpa/th) - Beim Rückwärtsfahren hat ein 33-Jähriger eine junge Mutter und ihr einjähriges Kind mit dem Auto erfasst. Die Frau und ihr Sohn wurden bei dem Unfall am Donnerstag in Erfurt schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann hatte die Frau mit ihrem Kinderwagen offensichtlich nicht bemerkt, obwohl sie laut Polizei noch mit Rufen versucht hatte, auf sich aufmerksam zu machen. Mutter und Kind kamen in ein Krankenhaus.