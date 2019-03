Mann liefert sich unter Drogen Verfolgungsjagd mit Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat sich betrunken und unter Drogeneinfluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann flüchtete mit dem Auto, als er am Sonntagmorgen kontrolliert werden sollte, wie die Polizei mitteilte. Wegen der gefährlichen Fahrweise des Mannes forderte die Polizei mehrere Streifenwagen und einen Hubschrauber an, um den Flüchtigen zu stoppen. Die Beamten verfolgten den 31-Jährigen auch auf der Autobahn 71 in Richtung Norden, wo er teils mit 160 km/h unterwegs war. Nach Angaben eines Sprechers besetzte die Polizei mehrere Autobahnabfahrten.

An der Abfahrt Sömmerda-Süd setzten die Beamten einen Stop-Stick ein, um die Flucht des Mannes zu beenden. Dabei handelt es sich um eine Art Stab, der mit spitzen Stahlhülsen gefüllt ist. Sie sollen sich in die Reifen des Autos bohren und die Luft kontrolliert entweichen lassen.

Das Fluchtauto des 31-Jährigen verlor an beiden Reifen auf der Fahrerseite die Luft. Die Polizei stoppte den Fahrer. Der 31-Jährige stand unter Drogen und hatte keinen Führerschein. Außerdem ergab ein Test einen Alkohol-Wert von 1,36 Promille. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen - unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.