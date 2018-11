Lastwagen knallt in Leitplanke auf A4: vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen sind am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 4 bei Erfurt vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der LKW auf dem Kreuz Erfurt in Fahrtrichtung Frankfurt in die Mittelplanke geprallt. Mehrere Fahrzeuge fuhren anschließend auf. Der 48-jährige Lastwagenfahrer und drei Menschen in den nachfolgenden Autos erlitten leichte Blessuren. Der Sachschaden wurde vorläufig auf 110 000 Euro geschätzt. Noch am Mittag war der Verkehr auf der A4 in beiden Richtungen wegen umherliegender Trümmerteile beeinträchtigt. Laut Polizei herrschte zum Unfallzeitpunkt schlechte Sicht durch Nebel und möglicherweise Straßenglätte.