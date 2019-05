Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im März des laufenden Jahres hat es in Thüringen weniger Verkehrsunfälle gegeben als im März vergangenen Jahres. Ihre Zahl sank um 3,4 Prozent auf 4485, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mitteilte. Dabei wurden zehn Unfallbeteiligte getötet, drei mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Verletzten ging dagegen von 538 auf 527 leicht zurück.