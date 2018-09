Fluchtversuch nach Unfall unter Alkohol

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Eine betrunkene Frau hat mit ihrem Auto einen geparkten Wagen beschädigt und danach versucht zu fliehen. Aufmerksame Passanten hätten dies am Freitagabend verhindert, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 29-Jährige war mit 2,23 Promille in Erfurt unterwegs. Es stellte sich zudem heraus, dass sie keine Fahrerlaubnis hat. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.