Baugerüst stürzt um: Zwei Arbeiter verletzt

Erfurt (dpa/th) - Auf einer Baustelle in Erfurt ist ein Gerüst umgestürzt und hat dabei zwei Arbeiter verletzt. Die Konstruktion geriet am Freitag beim Aufbau in eine Neigungslage und kippte um, wie die Polizei mitteilte. Ein Arbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gerüst befand, stürzte in die Tiefe und wurde verletzt. Ein weiterer Arbeiter befand sich unter dem Gerüst und versuchte vergeblich, sich noch in Sicherheit zu bringen. Auch er wurde laut Polizei verletzt. Beide Arbeiter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen waren, blieb zunächst unklar.