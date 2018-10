85-Jähriger stirbt bei Autounfall in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Auffahrunfall in Erfurt ist ein 85 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Ein Auto sei am Vormittag derart heftig gegen den stehenden Wagen des Mannes geprallt, dass sich das Fahrzeug überschlug, teilte die Polizei am Samstag mit. Trotz der Versuche, ihn wiederzubeleben, sei der 85-Jährige noch an der Unfallstelle gestorben. Die Straße wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt. Bisher geht die Polizei davon aus, dass das Unfallopfer - ein Jäger - seinen Wagen am Straßenrand abstellte, um einen Rehkadaver zu entfernen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten am Samstagnachmittag noch an.