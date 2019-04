Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein 47-Jähriger ist am Steuer seines Autos in Erfurt eingeschlafen und gegen einen Baum gefahren. Der Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Der 47-Jährige war am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 7 unterwegs gewesen.