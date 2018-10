378 Kinder Opfer von Unfällen in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind in Thüringen 378 Kinder bis 14 Jahre Opfer von Verkehrsunfällen geworden. Ein Kind verlor dabei sein Leben, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. 69 Kinder wurden schwer und 308 Kinder leicht verletzt. Insgesamt seien Mädchen und Jungen an 264 Unfällen beteiligt gewesen, davon seien 122 von ihren verursacht worden. Im Vorjahreszeitraum hatte es mehr verletzte Kinder gegeben: 90 Schwer- und 317 Leichtverletzte.

Gestiegen sei in diesem Jahr jedoch die Zahl der Schulweg-Unfälle. Von Januar bis Juli verunglückten 39 Schulkinder. Das waren 15 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt wurden in Thüringen bis Ende Juli rund 32 200 Unfälle gezählt. 54 Menschen kamen dabei ums Leben.