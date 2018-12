Lkw beschädigt zwei Brücken auf der A1 Richtung Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 1 Richtung Dortmund sind am Freitagmorgen zwei Brücken beschädigt worden, weil ein Schwertransporter zu hoch war. Der 47-jährige Fahrer fuhr von der A61 auf die A1 und bemerkte nicht, dass er mit seinem Fahrzeug Schäden an den Brücken verursachte - und Betonstücke auf die Autobahn fielen. Wie die Polizei am Freitagmorgen weiter mitteilte, wurden die Brücken danach von Statikern geprüft. Sie sind den Erkenntnissen zufolge in Ordnung. Die Autobahn 1 ist wieder gesäubert, es kommt aber noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen und stockendem Verkehr in Richtung Dortmund.