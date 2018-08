Zusammenstoß: 34-Jähriger stirbt, Familie verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erding (dpa/lby) - Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist in Oberbayern auf die Gegenfahrbahn geraten und tödlich verunglückt. Vier Mitglieder einer Familie, die im entgegenkommenden Fahrzeug saßen, wurden bei dem Unfall in Erding in der Nacht zum Sonntag verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-Jährige zu schnell unterwegs, als er rechts in das Bankett abkam. Bei dem Versuch gegenzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam ihm ein 54-Jähriger mit seiner Familie im Auto entgegen. Trotz dessen Vollbremsung stießen beide Wagen frontal zusammen. Der 34-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle; das Auto des 54-Jährigen wurde in die Böschung geschleudert. Die Familie wurde in ein Krankenhaus gebracht.