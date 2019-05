Polizei stößt mit Pkw zusammen: Sieben Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erbach (dpa/lhe) - Bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht ist am Donnerstag ein Streifenwagen der Polizei in Erbach im Odenwald mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, teilte die Polizei mit. In dem Steifenwagen saßen zwei Beamte. In dem anderen Auto seien fünf Menschen gewesen, darunter nach ersten Erkenntnissen auch zwei neun und zwölf Jahre alte Kinder. Zwei Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber seien im Einsatz. Der Streifenwagen war demnach zu einem anderen Unfall mit Verletzten unterwegs gewesen.