Erbach (dpa/lhe) - Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Odenwald ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Samstagabend in Erbach von einem abbiegenden Auto erfasst. Der Biker stürzte von seiner Maschine und blieb auf der Straße liegen. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.