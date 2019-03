Radfahrer entgeht nur knapp Zusammenstoß mit Regionalexpress

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppertshausen/Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang in Südhessen um Haaresbreite von einem Zug überfahren worden. Nur weil der Lokführer in letzter Sekunde eine Notbremsung hinlegte, erfasste der Regionalexpress lediglich das Hinterrad des Fahrrades. Der Mann hatte sich nach Angaben der Bundespolizei in Frankfurt am Montag in Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) an den geschlossenen Bahnschranken vorbeigezwängt, um noch vor dem Zug die gegenüberliegende Seite der Straße zu erreichen.

Wegen des Zwischenfalls wurde die Bahnstrecke zwischen Rödermark und Dieburg für rund eine Stunde gesperrt. Eine Verbindung fiel dadurch aus, eine weitere hatte Verspätung. Der Fahrradfahrer flüchtete unerkannt. Gegen ihn wird ermittelt.