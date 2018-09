Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emmendingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer bei Emmendingen lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige war mit seinem Motorrad über eine rote Ampel gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Er krachte gegen ein Auto, das die Straße kreuzte und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Der 19 Jahre alte Fahrer des Autos wurde leicht verletzt. Am Auto wurde ein Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Der Motorradfahrer war zur Zeit des Unfalls am Donnerstagabend vermutlich betrunken. Darauf gebe es mehrere Hinweise, sagte der Polizeisprecher.