Güterzug in Emden entgleist: Bahnstrecke derzeit gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Ein leerer Güterzug ist am Freitagmittag in Emden entgleist. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie ein Bahnsprecher in Hamburg sagte. Die Bahnstrecke von Leer nach Emden sei bis auf Weiteres gesperrt. Für den Fern- und Nahverkehr wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Von Emden nach Norddeich, wo unter anderem die Fähre nach Norderney startet, fahren weiter Züge. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, sei noch völlig unklar. Der Unfall ereignete sich im Rangierbahnhof in Emden. Direkt neben dem Rangierbahnhof läuft das Gleis für den Personenverkehr, deswegen kommt es zu der Streckensperrung.