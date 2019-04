Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eltville (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 42 sind nahe Eltville (Rheingau-Taunus-Kreis) vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 37-Jähriger am Sonntag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. In beiden Wagen wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ein Kleinkind, das im Auto des Verursachers saß, blieb unverletzt.