Junge Frau fährt gegen Anhänger: Zwei Schwerverletzte

Eltville (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß mit einem Anhänger in Eltville sind zwei junge Frauen am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Die beiden 18-Jährigen seien zusammen in einem Auto unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Zwischen Eltville-Erbach und Kiedrich war eine Fahrspur durch einen Anhänger der Straßenmeisterei gesperrt. Dies erkannte die Fahrerin zu spät, sie fuhr gegen den Hänger. Sie und ihre Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt 35 000 Euro. Die Bundesstraße wurde für über drei Stunden gesperrt.