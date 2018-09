Autos stoßen frontal zusammen: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elsterberg (dpa/sn) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Elsterberg im Vogtland sind vier Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Wie die Polizei in Zwickau mitteilte, geriet ein 26-Jähriger am Donnerstagabend in den Gegenverkehr und krachte mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Unfallverursacher und die beiden Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin des Verursachers kam mit leichteren Blessuren davon.