Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elsnig (dpa/sn) - Ein Radfahrer ist im Landkreis Nordsachsen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige sei am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Rad am Fahrbahnrand der Bundesstraße 182 in Richtung Torgau unterwegs gewesen und aus noch unbekannter Ursache bei Vogelsang (Elsnig) vom Auto eines 29-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Radfahrer stürzte in den Seitengraben und verletzte sich schwer.