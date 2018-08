Mann rammt Autos - Wagen kommt vor Hauseingang zum Stehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elsdorf (dpa/lnw) - Ein 29-jähriger Fahrer hat in Elsdorf nahe Köln mehrere Wagen gerammt, bevor er mit seinem Auto erst vor der Treppe eines Hauseingangs zum Stehen kam. Er sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei am Mittwochabend von einem Feldweg abgekommen, habe dann ein Auto gerammt und drei weitere Fahrzeuge gegeneinandergeschoben. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass er betrunken hinterm Steuer saß. Der Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.