Auto prallt gegen Sofa: Fahrer bleibt unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ellzee (dpa/lby) - Ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Schwaben: Auf der Bundesstraße 16 in Ellzee im Landkreis Günzburg stand einem Autofahrer plötzlich ein Sofa im Weg. Der 70-Jährige hinter dem Steuer hatte das Möbelstück am Dienstagabend in der Dunkelheit übersehen. Wie das Sofa auf die Fahrbahn gelangte, sei derzeit noch unbekannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten gehen aber davon aus, dass das Einrichtungsstück bei einem Transport verloren ging. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.