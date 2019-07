Laster fällt um und verliert 20 000 Liter Milch: A7 gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ellwangen (dpa/lsw) - Wegen eines umgefallenen Milchlasters ist die Autobahn 7 bei Ellwangen (Ostalbkreis) komplett gesperrt worden. Ein 38-jähriger Fahrer verlor am frühen Sonntagmorgen kurz nach einem Tunnel die Kontrolle über seinen Milchlaster, schleuderte über die Fahrbahn und stürzte mit dem Sattelzug um, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach lag der Tanklaster am Morgen quer auf der Fahrbahn in Richtung Ulm. Von 24 000 geladenen Litern Milch liefen 20 000 auf die Straße. "Die Feuerwehr hat's weggespritzt", sagte ein Polizeisprecher. Zudem liefen mehrere Liter Öl aus dem Sattelzug aus. Die A7 war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 200 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.