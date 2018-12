Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist in Ellwangen (Ostalbkreis) alkoholisiert innerorts auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Wagen gekracht. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt, die 43 Jahre alte Beifahrerin in dem zweiten Fahrzeug leicht verletzt, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, war laut einem Polizeisprecher noch völlig offen.