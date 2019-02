85-Jähriger angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elgersburg (dpa/th) - Ein 28 Jahre alter Autofahrer hat in Elgersburg (Ilm-Kreis) einen 85-Jährigen angefahren und dabei schwer verletzt. Der Rentner wollte am Samstag zu Fuß eine Straße überqueren und wurde offenbar von dem 28-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Aufprall stürzte der Senior über die Motorhaube des Autos und landete auf der Straße. Warum der Autofahrer den Fußgänger übersah, wird noch ermittelt. Möglicherweise waren die überfrorenen Scheiben im Auto des 28-Jährigen nicht vollständig vom Eis befreit.