Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elfershausen (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Bad Kissingen drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 78-jähriger Autofahrer habe an einer Kreuzung in Elfershausen die Vorfahrt einer 21-Jährigen missachtet und sei mit deren Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei zogen sich am Samstag die junge Frau, der Mann und dessen Mitfahrerin schwere Verletzungen zu und kamen in Krankenhäuser.