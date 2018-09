Sechs Verletzte bei Unfall im Harz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königshütte (dpa/sa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Harz sind nach Polizeiangaben sechs Menschen verletzt worden. Darunter sei ein 38 Jahre alter Fußgänger, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 37-jähriger Autofahrer am Samstag auf der Bundesstraße 27 zwischen Königshütte und Elend (Landkreis Harz) beim Abbiegen auf einen Parkplatz die Vorfahrt nicht beachtet. Sein Wagen stieß daraufhin mit einem auf der B87 entgegenkommenden Auto einer 75 Jahre alten Frau zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt, Trümmerteile flogen umher. Der Fußgänger, der sich an dem Parkplatz aufhielt, wurde von dem Auto des 37-Jährigen erfasst und gegen zwei geparkte Autos geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrer und zwei Mitfahrer wurden bei der Karambolage laut Polizei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.