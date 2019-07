Autobahn 9 bei Eisenberg beidseitig wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenberg (dpa/th) - Nach mehreren Unfällen mit insgesamt drei Verletzten ist die Autobahn 9 am Mittwoch in Thüringen nahe Eisenberg nach vorübergehender Vollsperrung wieder freigegeben worden. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte, war am Vormittag in Richtung Berlin ein Lkw an einer Baustelle auf ein Stauende aufgefahren. Dabei wurde das Führerhaus des Lastwagens abgerissen, der 37 Jahre alte Fahrer wurde schwer am Fuß verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 75 000 Euro.

In Richtung München überschlug sich wenig später das Wohnmobil eines 58-Jährigen aus Ravensburg (Baden-Württemberg), nachdem ein Reifen geplatzt war, und kollidierte mit einem Lkw. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Außerdem stießen zwei weitere Fahrzeuge beim Ausweichen zusammen. Die Fahrbahn in Richtung München konnte am frühen Nachmittag bereits wieder für den Verkehr freigegeben werden.