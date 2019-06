Am Steuer eingeschlafen: Mann bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenberg (dpa/th) - Offenbar weil er am Lenkrad eingeschlafen war, hat ein Autofahrer im Saale-Holzland-Kreis einen Unfall gebaut und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstag im Stadtzentrum von Eisenberg unterwegs, als er nach eigener Aussage am Steuer einschlief, teilte die Polizei in Jena am Mittwochmorgen mit. Daraufhin kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und rammte einen Laternenmast. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Angaben zum Alter und zu seinem aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht machen.