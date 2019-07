Trümmerfeld auf der Autobahn: A4 einseitig gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa) - Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei querstehenden Kleintransportern auf der A4 bei Eisenach war die Autobahn Richtung Erfurt am Freitag zeitweilig gesperrt. Zu dem folgenschweren Auffahrunfall kam es nach Polizeiangaben am frühen Morgen zwischen Eisenach-West und Eisenach-Ost an der Landesgrenze zu Hessen. Einer der Kleintransporter war aus zunächst ungeklärten Gründen in das andere Fahrzeug mit Autoanhänger gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der Transporter gegen die Betonschutzwand in der Mitte der Autobahn geschleudert. Beide Fahrzeuge standen quer und versperrten die A4. Teile der Ladung lagen weit verteilt auf der Straße, auch Betriebsstoffe liefen aus. Der 37 Jahre alte Fahrer des angefahrenen Transporters wurde leicht verletzt. Der 36-jährige Unfallverursacher blieb unversehrt.