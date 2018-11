Autokran umgekippt: Baustelle und Nachbarhaus beschädigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Ein Autokran ist am Mittwochmorgen in Eisenach umgestürzt und hat zwei Häuser beschädigt. Im Ortsteil Hötzelsroda habe gegen 9.30 Uhr der Boden unter einer der Stützen des Krans nachgegeben, teilte die Polizei in Gotha am Mittwoch mit. Zuvor hatte "MDR Thüringen" berichtet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden schätzen die Behörden auf etwa 45 000 Euro. Nach Angaben der Polizei sollte der Kran am Mittwochnachmittag geborgen werden. Der Kran hatte Deckenplatten auf ein Hausdach heben sollen.