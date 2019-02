31-Jähriger fährt in Eisenach Fußgänger an und flieht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Ein 31-Jähriger hat mit seinem Auto in Eisenach einen Fußgänger angefahren und ist dann vom Unfallort weggefahren. Rettungskräfte brachten den 46 Jahre alten Fußgänger schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Gotha am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann hatte am Donnerstagabend einen Fußgängerüberweg überquert, als der Autofahrer ihn anfuhr. Später kam der 31 Jahre alte Autofahrer zur Polizei und wollte eine Sachbeschädigung an seinem Auto anzeigen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben aber, dass es sich um das Unfallfahrzeug handelt. Das Auto und der Führerschein wurden sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen wird wegen Verkehrsunfallflucht und Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.