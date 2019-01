26-Jähriger wird bei Unfall auf Bundesstraße schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Eisenach sind zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Eine 45 Jahre alte Frau habe am Samstag offenbar die Vorfahrt eines 26-Jährigen missachtet, teilte die Polizei mit. Die Frau wollte die Eisenacher Stadtautobahn verlassen und in Richtung des Stadtteils Hötzelsroda fahren, als sie mit dem Auto des 26-Jährigen kollidierte, der auf der Bundesstraße 84 fuhr. Der Mann wurde dabei schwer und die 45-jährige Frau leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus, das die Frau noch am Tag des Unfalls wieder verlassen konnte.