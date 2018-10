16-Jährige nach Streit von Balkon gestürzt: Leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Eine 16-Jährige ist in Eisenach nach einem Streit vom einem Balkon in der zweiten Etage gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Sie hatte sich zuvor am Sonntagabend mit einem 26 Jahre alten Mann gestritten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schlichtungsversuch einer Frau sei misslungen. Die Jugendliche sei wutentbrannt durch die offene Balkontür gerannt, habe sich am Balkongitter abgestützt und sei über die Brüstung gestürzt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar.