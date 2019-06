Direkt aus dem dpa-Newskanal

Einbeck (dpa/lni) - Ein 83 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem Auffahrunfall nahe Einbeck im Kreis Northeim ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Mann am Vortag auf einer Bundesstraße abbiegen und hielt dazu an. Der Fahrer eines nachfolgenden Lastwagens bemerkte das zu spät und fuhr auf den Roller auf. Der 83-Jährige wurde in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und tödlich verletzt. Er starb im Krankenhaus.