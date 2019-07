Vater und Tochter bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eicklingen (dpa/lni) - Ein Mann und seine Tochter sind im Landkreis Celle mit einem Transporter in den Straßengraben gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Auf der Bundesstraße bei Eicklingen kam ihr Fahrzeug laut Polizeiangaben am Donnerstagabend aus bisher ungeklärten Gründen von der Strecke ab und kollidierte mit zwei Bäumen am Straßenrand. Der 55 Jahre alte Fahrer und seine 19-jährige Tochter kamen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. In der Nacht zum Freitag teilte die Polizei mit, dass sich beide außer Lebensgefahr befänden.