80-Jährige fährt in Gleisbett der Bahn

Eichwalde/Cottbus (dpa/bb) - Eine 80-Jährige ist mit ihrem Auto an einem Bahnübergang in Eichwalde in das Gleisbett gefahren und konnte nicht mehr herausmanövrieren. Durch den Zusammenprall mit einem Regionalexpress am Samstagabend entstand ein Schaden von 20 000 Euro, wie die Polizei in Cottbus am Sonntag mitteilte. Trotz Bremsung stoppte die Bahn nicht mehr rechtzeitig. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Frau hatte das Auto rechtzeitig vor dem Zusammenstoß verlassen können. Sie erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Die 20 Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht. Nach der Bergung des Autos setzte der Zug trotz einer Beschädigung die Fahrt fort.