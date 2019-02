Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eichigt (dpa/sn) - Eine Autofahrerin ist im Vogtlandkreis gegen einen Baum gefahren. Die 77-Jährige verletzte sich schwer. Die Frau habe am Dienstagnachmittag in Eichigt aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.