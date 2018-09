Auto gerät auf Gegenfahrbahn: zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eichigt (dpa/sn) - Ein 49-Jähriger ist im Vogtlandkreis mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten - bei dem Unfall wurden er und eine 55-Jährige schwer verletzt. Der 49-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag in Eichigt mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Fahrzeug der 55-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den Aufprall seien beide Fahrzeuge von der Fahrbahn in den Seitengraben geschoben worden. Die Straßen musste wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers für rund zwei Stunden gesperrt werden.