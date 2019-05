Fünf Leichtverletzte bei Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eichenzell (dpa/lhe) - Bei einer Kollision von zwei Autos auf einer Landstraße bei Eichenzell im Kreis Fulda sind am Samstag fünf Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Autos seien auf einer Kreuzung zusammengeprallt, teilte die Polizei in Fulda mit. Lösch- und Rettungskräfte seien alarmiert worden, allerdings habe sich ein zunächst gemeldeter Brand an einem der Wagen nicht bestätigt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber habe die Unfallstelle schnell wieder verlassen können. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin in dem zweiten Fahrzeug wurden in Kliniken gebracht. Die anderen Insassen seien vor Ort versorgt worden.