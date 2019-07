Fahrt mit Auto vom Bruder: 15-Jähriger hinterlässt Trümmer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eichenzell (dpa/lhe) - Bei einer Spritztour mit dem Auto seines Bruders hat ein 15-Jähriger den Wagen in eine Betonwand geschleudert und ist mit seinen Beifahrerinnen geflohen. Die Jugendlichen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Junge war in Eichenzell (Landkreis Fulda) in der Nacht zu Sonntag mit zwei gleichaltrigen Mädchen unterwegs und verlor die Kontrolle über das Auto - es schleuderte in die Betonwand. "Neben einem Trümmerfeld waren die Fahrstreifen auch übersäht mit Pommes und Burgerresten", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Eines der Mädchen meldete sich demnach später bei den Beamten mit dem Hinweis, dass man in ein Krankenhaus müsse. Dort habe der 15-Jährige zugegeben, den Autoschlüssel vor Monaten seinem großen Bruder geklaut zu haben und den Mädchen imponieren zu wollen. Ihn erwartet eine Anzeige, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.