81-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Ehekirchen (dpa/lby) - Ein 81-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß tödlich verletzt worden. Der Senior war am Freitagabend im Bereich einer Kreuzung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beim Abbiegen in Ehekirchen übersah er laut Polizei eine 21-jährige Autofahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Der Senior zog sich beim Zusammenprall so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb. Die 74-jährige Beifahrerin des Mannes und die Fahrerin des anderen Wagens erlitten schwere Verletzungen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang nun klären.