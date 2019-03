Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eging am See (dpa/lby) - Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist in Niederbayern bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Autofahrer wollte am Samstag zu einer Tankstelle in Eging am See (Landkreis Passau) abbiegen und übersah dabei den Mann auf dem Motorrad, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle.