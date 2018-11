Fußgänger angefahren und tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eging am See (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in Eging am See (Kreis Passau) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 78-Jährige sei am Donnerstag gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Senior eine Straße überqueren wollen, als ihn ein 24 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto erfasste. Der junge Mann und sein Beifahrer erlitten einen Schock und wurden ärztlich behandelt.