Zwei Männer flüchten nach schwerem Unfall

Egelsbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im Kreis Offenbach ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Zwei 18 und 26 Jahre alte Insassen eines am Zusammenprall beteiligten Autos seien nach dem Unfall in der Nähe von Egelsbach zunächst geflüchtet, später aber von der Polizei daheim angetroffen worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Beamten gingen davon aus, dass der 18 Jahre alte Fahrer den Unfall verursacht hat. Er sei betrunken gewesen, als ihn die Beamten in der Nacht zum Mittwoch daheim antrafen. Ersten Ermittlungen war er mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 3 in das Heck des vorausfahrenden Autos gerauscht.