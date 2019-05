Ursache nach Flugzeugabsturz in Südhessen weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Knapp zwei Monate nach dem Flugzeugabsturz mit drei Todesopfern in Südhessen ist die genaue Ursache des Unglücks weiter unklar. Aus den Spuren an der Unfallstelle und den Schäden am Luftfahrzeug sei hervorgegangen, dass das Flugzeug auf einer nahezu senkrechten Flugbahn rund 600 Meter vor der Landebahn in Egelsbach auf den Boden stürzte und in Brand geriet, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bulletin der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig. "Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Wracks war eine technische Untersuchung nur eingeschränkt möglich."

Bei dem tragischen Flugzeugabsturz waren die 55 Jahre alte russische Geschäftsfrau Natalija Filjowa, ihr 81 Jahre alter Vater und der 53-jährige Pilot aus Russland ums Leben gekommen. Die drei Insassen starben am 31. März laut Obduktion infolge des Absturzes. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es nicht.